Sommet mondial de l’hydrogène : dans les coulisses de la première rencontre entre Marocains et Néerlandais

Ce mardi 10 mai l’ambiance est joviale mais aussi studieuse dans cette petite salle située dans le centre de conférence Rotterdam Ahoy. La bâtisse, et la ville, accueillent depuis deux jours le sommet mondial de l’hydrogène. L’évènement veut faire la part belle à cette énergie, considérée comme celle du futur, et un groupe de Marocains compte bien prendre part aux débats tout en présentant les projets du Maroc dans ce domaine. Parmi eux, certains représentent des entreprises privées comme Nareva, filiale de la holding royale Al Mada, le duo UM6P-OCP ou encore Maghreb Steel. D’autres, des entités semi-publiques comme Masen. Enfin, des institutions publiques sont représentées comme l’Institut de recherche en énergie solaire et en énergies nouvelles (IRESEN) ou encore l’Autorité nationale de régulation de l’énergie (ANRE).

Ces différents professionnels du…