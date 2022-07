Autoproduction électrique : est-ce avantageux d’installer des panneaux photovoltaïques ?

Dans un domicile, une ferme ou une usine, installer des panneaux photovoltaïques est de plus en plus en vogue. La démocratisation de cette technologie a permis au plus grand nombre d’autoproduire son électricité, et de réduire ainsi sa facture énergétique. L’investissement dans ces installations peut être rentabilisé à moyen terme, mais plusieurs freins persistent, notamment l’impossibilité de réinjecter sa surproduction dans le réseau. Est-il pertinent de recourir à l’autoproduction ?

Des économies de 40 %

En l’absence de cadre législatif, il est impossible de connaître précisément le nombre d’autoproducteurs électriques. Cependant, d’après les professionnels du secteur sondés par TelQuel, l’engouement est bien réel. Preuve en est l’installation au Maroc de grands groupes comme le français Qair, présent dans seize pays. “Nous pouvons constater une nette augmentation des centrales solaires en autoproduction. Les particuliers et industriels ont pu observer que ces solutions fonctionnent bien et procurent plusieurs avantages”, nous explique Wahiba Zniber, directrice générale de Qair Maroc. Parmi les principaux projets réalisés par…