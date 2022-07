CAN de handball : à défaut de l’organiser, le Maroc y participe

Le Maroc devra jouer la compétition sans bénéficier de l’avantage du public à domicile. Un privilège qui profitera peut-être à la sélection égyptienne, championne en titre, sur le chemin de son 7e trophée continental. Désignée pays organisateur de la 25e édition de la CAN de handball, l’Égypte accueillera la compétition du 11 au 18 juillet. Ce rôle était pourtant dévolu au Maroc, quatre mois plus tôt.

Fin mars dernier, après deux reports en raison des menaces de boycott algérien de la compétition, la Confédération africaine de handball (CAHB) a retiré au Maroc l’organisation de la CAN 2022 de handball. Initialement prévue en janvier puis en juillet 2022 à Guelmim et Laâyoune au Sahara, l’organisation avait été bloquée par un double recours des fédérations algérienne et zambienne.

Bien introduite dans l’instance africaine basée à Abidjan en Côte d’Ivoire, l’Algérie avait protesté contre l’organisation de la compétition en partie sur le territoire du Sahara. Néanmoins, en décidant du retrait de l’organisation au Maroc, la CAHB, qui évoquait des “divergences extra-sportives” entre les fédérations marocaine et algérienne, avait aussi décidé de retirer à l’Algérie l’organisation de l’édition 2024 du trophée de la petite balle.

À défaut d’être le pays organisateur de la compétition de cet été, la sélection marocaine sera l’une des 14 équipes participantes. Placé dans le groupe A du tour préliminaire, le Maroc affrontera le Cameroun le 12 juillet avant de faire face à l’Égypte, le 13 juillet prochain. L’Algérie sera quant à elle dans le groupe B, avec le Gabon, le Kenya et la Guinée.

À l’issue du tour préliminaire, les deux premiers de chacun des 4 groupes (deux groupes de 4 et deux groupes de 3) seront qualifiés pour le tour principal. Les quarts de finale se joueront le 15 juillet tandis que les demies finales se tiendront le 16 juillet pour le carré final. La finale de la compétition quant à elle se jouera le 18 juillet.

Six fois championne d’Afrique de la discipline et championne en titre, l’Égypte tentera de remporter son 7e titre continental et de faire partie des cinq meilleures équipes du classement général. Ces dernières se qualifieront directement pour le Championnat du monde 2023 prévu en Pologne et en Suède.