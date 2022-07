Espagne : des “drones sous-marins” pour acheminer de la drogue depuis le Maroc

L’opération a permis de saisir trois “drones sous-marins” — deux en cours de fabrication et un presque terminé — “qui devaient être livrés à des trafiquants de drogue français pour le transport de quantités importantes de cocaïne”, a expliqué la police dans un communiqué. Ces petits appareils submersibles, dirigés à distance, pouvaient être notamment utilisés pour acheminer de la drogue de part et d’autre du détroit de Gibraltar, a-t-elle poursuivi.

“C’est la première fois que ce type d’appareils opérant sous l’eau sans équipage à leur bord (…) et connus sous le nom d’UUV (Unmanned Underwater Vehicle) — ou drones sous-marins — est saisi” par la police espagnole, selon le communiqué.

🚩Desmantelada una organización que fabricaba #drones y #semisumergibles capaces de cruzar el Estrecho con hasta 200 kg de droga 📍Hay 8 personas detenidas en #Cádiz, #Málaga y #Barcelona 👉1ª vez que se intervienen vehículos que operan bajo el agua sin tripulación a bordo pic.twitter.com/P81cRwjIVx — Policía Nacional (@policia) July 4, 2022

Fournisseurs de gangs et de mafias européennes

Les enquêtes ont débuté en avril 2021. “À la suite de nombreux suivis et surveillances, il a été constaté qu’il y avait un groupe dont les activités criminelles avaient comme clients d’autres organisations criminelles de toutes sortes”, indique le communiqué.

Les agents ont été frappés par l’ingéniosité des suspects pour la fabrication et l’adaptation de drones ou de semi-submersibles sans pilote, combinés à d’autres moyens plus traditionnels tels que la réalisation de double-fonds dans les véhicules pour cacher et transporter la drogue, a indiqué la police espagnole.

“Les enquêtes ont duré quatorze mois, au cours desquelles on a découvert que ces individus fournissaient des services logistiques à toutes sortes d’organisations criminelles, détectant même des clients de pays comme l’Italie, la France et le Danemark, ou à des membres de gangs nationaux basés en Catalogne, sur la Costa del Sol, au Campo de Gibraltar et à Sebta”, a déclaré la même source.

30 kilomètres d’autonomie

L’opération s’est terminée par l’arrestation de huit personnes à Sebta (1), Malaga (2) et Cadix (5) et la réalisation de huit perquisitions dans des maisons et des bâtiments industriels dans différentes municipalités des trois provinces mentionnées.

Au total, 157.370 euros, 10 véhicules et six drones équipés d’un maximum de douze moteurs et d’une autonomie de plus de 30 kilomètres ont été saisis. Six des huit personnes arrêtées et inculpées pour trafic de drogue et appartenance à une organisation criminelle ont été placées en détention provisoire, selon la police espagnole.

En raison de ses liens culturels avec l’Amérique latine, où se trouvent les principaux pays producteurs de cocaïne, et de sa proximité avec le Maroc, un producteur important de haschich, l’Espagne est l’une des principales portes d’entrée de la drogue en Europe.

(avec AFP)