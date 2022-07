Coopération : un groupe israélien construira des hôpitaux au Maroc

Le mémorandum fait partie du partenariat public-privé et vise à mettre en œuvre un programme d’investissement qui aidera à concevoir, construire et équiper certaines institutions hospitalières avec une contribution financière d’I.M.S. Ovadia group Ltd. de 5 milliards de dirhams, indique un communiqué du ministère.

La première phase de ce programme d’investissement comprend la construction de cinq établissements hospitaliers d’une capacité clinique d’environ 1000 lits au niveau de Dakhla-Oued Eddahab, Fès-Meknès, Draa-Tafilalet, l’Oriental et Marrakech-Safi.

Cet accord a pour objectif notamment d’“établir un modèle de développement social fondé sur les principes d’égalité, d’équité et de solidarité”, souligne la même source. Il intervient aussi dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre le royaume et l’État hébreu concernant la promotion de l’investissement et de l’innovation dans de nombreux domaines, dont le secteur de la santé.