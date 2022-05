Israël signera la toute première collaboration technologique avec le Maroc

Prévue pour ce mercredi, cette visite a pour objectif de sceller un accord relatif à la coopération dans le domaine des sciences et des technologies, apprend-on du média israélien Ynetnews.

“Je suis reconnaissante de l’occasion qui m’est donnée de me rendre au Maroc et de signer un important accord de coopération entre les deux pays. Israël et le Maroc entretiennent des relations très chaleureuses, et je suis reconnaissante au ministre marocain de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation”, s’est exprimée Orit Farkash-Hacohen à cette occasion.

La nouvelle a été également confirmée sur LinkedIn par la chargée des Affaires économiques au bureau de liaison d’Israël au Maroc, Einat Levi, déclarant que cette convention vise à consolider la coopération des deux pays dans différents secteurs tels que l’intelligence artificielle, l’agro-industrie, la biotechnologie ainsi que l’industrie automobile.