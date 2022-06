Cour des Comptes : lancement de la plateforme numérique de suivi de mise en œuvre des recommandations

La Cour des comptes a organisé, le mercredi 29 juin 2022, une rencontre consacrée au lancement de la plateforme numérique de suivi de la mise en œuvre des recommandations émises par la Cour.

Selon un communiqué de la juridiction de Zineb El Adaoui, le lancement de cette plateforme s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des orientations stratégiques des tribunaux financiers au titre de la période 2022-2026, notamment dans son volet lié à l’amélioration de la qualité des recommandations émises et au suivi de leur mise en œuvre.

Pour cette Cour, le lancement de cette plateforme se veut une contribution « à accroître la valeur ajoutée de ses missions de contrôle, et partant, à la mise en œuvre effective de ses recommandations par les organismes concernés, et ce, compte tenu des possibilités et outils développés pour permettre aux départements ministériels le suivi instantané » des avis émis et « la prise des mesures adéquates pour améliorer leur gestion ».

Le document de la Cour des Comptes a également souligné la nécessité de l’engagement de l’Exécutif pour une gestion meilleure des affaires publiques.

« L’implication effective et responsable des services du Chef de gouvernement et des différents départements ministériels contribuera à l’amélioration de la gestion des affaires publiques, ce qui aura un impact positif sur la performance des organismes publics, l’efficacité de la mise en œuvre des projets et programmes publics, et la bonne utilisation des subventions publiques aux fins qui leur sont assignées, et par conséquent sur la vie quotidienne des citoyens et sur le climat d’investissement, en créant des opportunités de richesses et d’emplois », conclut-on.