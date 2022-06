Face à l’inflation, la France augmente de 3,5% des salaires des fonctionnaires dès le 1er juillet

Face aux niveaux records de l’inflation, le salaire des 5,7 millions d’agents publics français va être revalorisé de 3,5 % dès le 1er juillet, a annoncé, ce 28 juin, le ministre de la Transformation et de la Fonction publique Stanislas Guerini.

“Face au niveau d’inflation sans précédent, nous avons pris une mesure exceptionnelle : l’augmentation générale du point d’indice de la Fonction publique de 3,5 %”, a écrit le ministre sur Twitter, se félicitant de la “plus forte augmentation depuis 37 ans”.

🔴 Face au niveau d’inflation sans précédent, nous avons pris une mesure exceptionnelle : l’augmentation générale du point d’indice de la #FonctionPublique de 3,5%. C’est la plus forte augmentation depuis 37 ans ! pic.twitter.com/4ihuzzoqM1 — Stanislas Guerini (@StanGuerini) June 28, 2022

Il s’agit de la première revalorisation du point d’indice de la fonction publique depuis février 2017 et depuis 2010, il n’avait progressé que de 1,2 %, selon les médias de l’Hexagone.

Cette augmentation du point d’indice de 3,5 %, additionnée aux augmentations individuelles moyennes de 1,5 % par an représente une progression moyenne de 5 % de la rémunération des agents de la fonction publique, a ajouté le responsable gouvernemental.

Avec l’augmentation du point d’indice, les 700.000 agents qui étaient au SMIC seront désormais rémunérés au-dessus du niveau du SMIC, a-t-il expliqué, précisant qu’à partir du 1er juillet 2022, il n’y aura plus d’agents publics rémunérés au seul niveau du SMIC.

Selon lui, il s’agit d’une mesure “concrète, efficace et puissante” pour le pouvoir d’achat des agents, ajoutant qu’“attendue et nécessaire”, elle s’inscrit dans un “grand chantier plus large” sur les rémunérations et l’attractivité des carrières dans la fonction publique.

Vendredi, l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) a estimé que la hausse des prix en France devrait poursuivre son accélération pour atteindre 6,8 % sur un an en septembre en France.

Sur l’année, l’inflation atteindrait en moyenne 5,5 % (après +1,6 % en 2021), un chiffre inédit depuis 1985, ce qui amputerait le pouvoir d’achat des ménages de 1 % en dépit des mesures de soutien public en place ou annoncées, soit sa plus forte contraction depuis 2013.

Dans ce contexte d’inflation, le gouvernement français devrait présenter, prochainement au parlement, un projet de loi sur le pouvoir d’achat.

(avec MAP)