Abdeslam Seddiki : sur les accords sociaux, “le gouvernement pouvait aller plus loin, encore faut-il qu’il en ait la volonté”

T elQuel : Globalement, que pensez-vous des accords conclus le 30 avril suite au dialogue social entre le gouvernement, les syndicats et le patronat ? Les travailleurs dans les secteurs public et privé peuvent-ils s’en féliciter ?

C’est toujours utile de conclure des accords tripartites. C’est même la raison d’être des partenaires sociaux : les luttes sociales n’auraient aucun impact si elles ne débouchaient pas sur des résultats concrets. Cette remarque est d’autant plus valable que le pays connaît, comme chacun le sait, un climat tendu en raison d’une série de facteurs qui lui ont rendu la vie difficile : la crise sanitaire avec ses implications sociales et économiques (taux de croissance de -6,2 % en 2020, extension du chômage et de la précarité) ; une campagne agricole 2021-2022 très en deçà de la moyenne ; et la guerre en Ukraine qui a perturbé les chaînes de valeur mondiales et entraîné une augmentation vertigineuse des prix des matières premières et des…