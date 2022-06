L’Oasis Festival revient à Dakhla avec la première édition de son nouveau concept “Into the Wild”

Après deux ans d’interruption en raison du Covid-19, le festival Oasis fait son retour à Dakhla, pour la première édition de son nouveau concept Oasis Into the Wild,.

Selon le communiqué des organisateurs, Into The Wild entend donner à ses visiteurs l’opportunité d’explorer une région grâce à un itinéraire guidé d’excursions, de découvertes culinaires et de performances musicales, privilégiant rencontres et sociabilité. Le point d’orgue d’Into The Wild sera le festival musical qui se tiendra les 23 et 24 septembre et qui permettra à un nombre supplémentaire de participants de rejoindre l’expérience.

Un concept nomade

En focalisant annuellement sur une région différente du Maroc, chaque édition d’Into The Wild viendra garantir la spécificité du concept via la singularité d’une approche nomade qui donnera à ses visiteurs l’envie de revenir au Maroc pour découvrir davantage la beauté et la diversité du pays, font valoir les organisateurs.

Cet événement se tiendra donc en deux étapes, la première : Odyssey, un séjour exclusif du 20 au 26 septembre, qui fera vivre à ses privilégiés un itinéraire guidé présentant les plus beaux atouts de la région. Le programme de Dakhla inclura de la musique, des festivités et des voyages culinaires. La deuxième : le festival, qui aura lieu du 22 au 24 septembre. Ce rendez-vous proposera, dans la tradition de l’esprit Oasis Festival, une scène qui pourra recevoir quelques centaines de festivaliers autour d’un line-up de grande facture, indique le communiqué.

Les organisateurs du festival ont également indiqué à travers leur communiqué que les festivaliers ayant gardé les pass de l’édition de 2020 seront prioritaires pour accéder à cette nouvelle édition Oasis : Into The Wild à Dakhla, ils pourront ainsi transférer leurs billets sans frais. Le deadline pour faire cette demande est le 29 juin à midi, passé ce délai, les gens qui n’auraient pas émis le souhait de transférer leurs pass seront remboursés.