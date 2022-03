Nabil Adel : “Bank Al-Maghrib doit intervenir tout de suite pour ne pas laisser l’inflation s’installer”

T elQuel : Comment expliquer cette inflation que l’on observe ?

L’inflation est toujours et partout un phénomène monétaire, comme disait Milton Friedman (économiste américain, ndlr). À court terme, elle se produit quand la monnaie en circulation est supérieure aux biens et services produits, ce qui provoque un phénomène d’augmentation des prix. Depuis 2013, Bank Al-Maghrib (BAM) est intervenue en injectant massivement de la liquidité dans l’économie. Cela s’est fait à travers la baisse du taux directeur, la diminution des réserves obligatoires ainsi que d’autres mesures. Le but est d’inciter les banques à distribuer des crédits. Cette création monétaire ex nihilo se retrouve dans les comptes bancaires des agents économiques, alors que le niveau…