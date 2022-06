La ministre israélienne de l'intérieur Ayelet Shaked en visite officielle au Maroc à partir de ce lundi

Annoncée par l’ambassadeur d’Israël au Maroc, David Govrin, cette visite officielle de la ministre de l’Intérieur, prévue dès ce lundi, permettra à la ministre de rencontrer le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita et certains hauts responsables du royaume afin de discuter de la coopération entre les deux pays dans des domaines d’intérêts communs.

نحن سعداء باستقبال السيدة أييليت شاكيد، وزيرة الداخلية الإسرائيلية، التي تقوم غدا بزيارة رسمية إلى المغرب. من المتوقع أن تلتقي خلال زيارتها بوزير الداخلية ووزير الخارجية وبعض كبار المسؤولين في المغرب وستناقش التعاون بين البلدين في مجالات ذات اهتمام ومصالح مشتركة. pic.twitter.com/6W44R1kKgR — Dr. David Govrin (@DavidGovrin) June 19, 2022



Aucune autre précision n’a été donnée, ni au sujet de la durée de la visite, ni concernant les responsables avec lesquels elle pourrait s’entretenir, outre ceux évoqués plus tôt.

Pour rappel, le Maroc et Israël ont normalisé leurs relations en 2020, et ont depuis signé d’importants accords dans divers secteurs, notamment les secteurs économiques, touristiques, agroalimentaires et technologiques.

S’exprimant lors d’une conférence de presse au ministère des Affaires étrangères en Israël, le 15 juin, le chef de la diplomatie israélienne Yair Lapid a annoncé que le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, se rendrait en Israël cet été afin d’y ouvrir officiellement l’ambassade du Royaume.

Ainsi, selon les informations rapportées par le média israélien Times of Israel, la mise à niveau du bureau diplomatique d’Israël à Rabat devrait avoir lieu en même temps que la visite de Nasser Bourita, permettant aux deux pays de mettre à niveau leurs bureaux de liaison et d’en faire des ambassades.