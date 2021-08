La future ambassade du Maroc en Israël, source d’incompréhensions entre Rabat et Tel-Aviv

Ce matin, avec le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita, nous avons décidé l’ouverture d’ambassades à Jérusalem et au Maroc dans quelques mois”, a déclaré Yaïr Lapid lors d’une conférence presse à Casablanca. Cette annonce est unilatérale et n’a fait l’objet d’aucune réaction officielle du ministère des Affaires étrangères marocain.

Contactée par TelQuel, une source diplomatique marocaine nous affirme : “Ces propos ne concernent que le ministre des Affaires étrangères israélien. Le Maroc n’a rien annoncé ou avancé dans ce sens.” Selon une source autorisée au sein du ministère contactée par nos confrères du Desk, l’ambassade marocaine en Israël sera à Tel-Aviv et non à Jérusalem.

Le ministre des Affaires étrangères israélien a salué, à nouveau, les accords de normalisation avec des pays arabes, en indiquant que d’autres pays suivraient cette voie, sans les citer, et a annoncé l’ouverture prochaine d’une ambassade d’Israël au Bahreïn.

Sur la question israélo-palestinienne, il a réaffirmé être favorable à la création de deux États pour résoudre le conflit, mais “ne voit pas actuellement de possibilité d’avancer sur cette voie avec les actuels dirigeants palestiniens et la structure de l’exécutif d’Israël”. Nasser Bourita a, lui, indiqué avoir évoqué mercredi le conflit israélo-palestinien avec son homologue israélien, soulignant la nécessité de “reprendre les négociations” pour “parvenir à une solution sur la base de deux États”.

L’Algérie au cœur des discussions

D’autre part, Yaïr Lapid a confié avoir abordé avec son homologue marocain leurs “inquiétudes au sujet du rôle joué par l’Algérie dans la région, son rapprochement avec l’Iran et la campagne qu’elle a menée contre l’admission d’Israël en tant que membre observateur de l’Union africaine”.

Plus tôt dans la journée, le ministre israélien a inauguré un bureau de liaison à Rabat avant de prendre la route vers Casablanca où il a visité l’une des plus emblématiques synagogues de la ville, Beth-El. La communauté juive du Maroc est la plus importante d’Afrique du Nord (environ 3000 personnes) et les quelque 700.000 Israéliens d’ascendance marocaine ont souvent gardé des liens forts avec leur pays d’origine.

Durant cette visite, une lettre du président israélien, Isaac Herzog, invitant le roi du Maroc, Mohammed VI, à se rendre en Israël a été remise au chef de la diplomatie marocaine. L’ancien Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, avait également invité le souverain fin 2020, une invitation restée sans réponse officielle.

Les États-Unis ont félicité le “Maroc et Israël pour la réouverture du bureau de liaison israélien à Rabat”, a écrit le secrétaire d’État américain Anthony Blinken. Mercredi, première journée du voyage “historique” de Lapid, des accords portant sur la consultation politique, la culture et l’aviation ont été signés.

(avec AFP)