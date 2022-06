Migration: Quelque 42 000 Marocains ont obtenu la nationalité espagnole en 2021

Quelque 42 000 résidents marocains ont acquis la nationalité espagnole en 2021. Encore cette année, les Marocains occupent le haut du classement des étrangers à obtenir la nationalité du royaume ibérique. Détails

42.000 hispano-marocains. Le nombre de Marocains à obtenir la nationalité espagnole a augmenté de 14% en 2021, rapporte le site El Español.

Au total 144.012 étrangers résident en Espagne ont pu acquérir la nationalité du pays l’année dernière. Parmi les naturalisés de cette année, la nationalité d’origine la plus fréquente parmi ces personnes n’était autre que celle du Maroc.

La grande majorité des Marocains ont obtenu automatiquement la nationalité en vivant en Espagne pendant au moins 10 ans, comme le prévoit la loi de ce pays européen. Elle était suivie par celles de la Colombie (8 328) et de l’Equateur (8325).

Par ailleurs, au 1er janvier de l’année en cours, les Marocains établis légalement en Espagne étaient un peu plus de 879.900. Il sont la première communauté étrangère légalement installée dans le royaume ibérique atteignant 16% de l’ensemble des étrangers établis dans le pays.

Par genre, 52,2% de ceux qui ont acquis la nationalité espagnole étaient des femmes et 47,8% des hommes.

‘Par âge, la catégorie la plus importante est celle des personnes entre 40 et 49 ans, suivi de près par le groupe entre 30 et 39 ans.

En Europe, la France est sans conteste, le pays qui accueille le plus de Diaspora marocaine, avec plus de 1,25 millions de nos compatriotes qui y vivent.