Le patron de la compagnie Algérie Ferries limogé par le président algérien

Sur décision du président algérien, “le ministre des Transports a mis fin, ce jour, aux fonctions du PDG de la Société nationale de transport maritime de passagers, Kamel Issad, et du chef d’escale à Alger, Kamal Idalia”, a indiqué la présidence algérienne dans un communiqué. Quant à la raison de ces limogeages, la même source a justifié ces décisions par “leur comportement qui portent atteinte à l’image de l’Algérie et aux intérêts des citoyens”.

#هام

بأمر من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أنهى، اليوم، وزير النقل، مهام كل من الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، كمال إيسعد، ومسؤول محطة التوقف للشركة نفسها بالعاصمة، كمال إيداليا، وذلك بسبب سلوكهما المسيء لصورة الجزائر، والمضر بمصالح المواطنين. — Algerian Presidency رئاسة الجمهورية الجزائرية (@AlgPresidency) June 2, 2022

La compagnie algérienne assure une liaison hebdomadaire par ferry entre Marseille et Alger. Depuis l’ouverture des réservations de billets, des dizaines de personnes campent quotidiennement devant l’agence Algérie Ferries à Paris, pour se rendre en Algérie cet été. Le même scénario s’est reproduit dans plusieurs villes en France, où vit une très importante communauté algérienne.

Depuis la levée des restrictions de voyage entre l’Algérie et la France, mises en place à cause la pandémie de Covid-19, des centaines de personnes d’origine algérienne se sont mises en quête d’un billet pour venir passer des vacances ou visiter leurs familles. En vain.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes se sont plaints du fonctionnement de la plateforme de réservation d’Algérie Ferries et de ne pas réussir à acheter de billets pour une traversée durant l’été, assurant que toutes les dessertes sont complètes jusqu’au mois de septembre. Par ailleurs, même si les billets d’avion entre la France et l’Algérie sont parmi les plus chers du Maghreb, les vols sont pris d’assaut en période estivale.

Cette décision survient juste après la révocation du PDG de l’aéroport international d’Alger, Taher Allache, rapportaient mardi 31 mai plusieurs médias algériens.

(avec AFP)