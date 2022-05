Abdelmadjid Tebboune révoque le gouverneur de la Banque centrale d’Algérie

Abdelmadjid Tebboune a démis Rostom Fadli de ses fonctions de gouverneur de la Banque centrale du pays, selon une déclaration de la présidence datée du 23 mai, sans préciser les raisons de cette révocation. Fadli, qui occupait ce poste depuis septembre 2020, sera remplacé par Salah Eddine Taleb, secrétaire du Conseil de la monnaie et du crédit (CMC), un organisme créé en 1999 et chargé de diriger la politique monétaire algérienne et de contrôler l’activité bancaire.

Pour rappel, Rostom Fadli a été gouverneur de la Banque centrale algérienne après le départ de l’ex-ministre des Finances (actuellement Premier ministre), Aiman Benabderrahmane. Depuis que l’ancien président Abdelaziz Bouteflika a licencié Mohamed Laksaci en 2016 après 15 ans de mandat, aucun des gouverneurs n’a occupé cette fonction pendant un long moment, y compris l’ancien ministre des Finances, Mohamed Loukal, poursuivi pour “corruption”.

Dépendante de la rente pétrolière (plus de 90 % de ses recettes extérieures), l’Algérie est particulièrement exposée aux fluctuations des prix du pétrole. Le pays est par ailleurs confronté à la hausse des prix des denrées alimentaires et des produits de base depuis le début de la guerre russo-ukrainienne, principaux fournisseurs de blé du Maghreb.