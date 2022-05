Antonio Guterres transmet ses condoléances à Mohammed VI après la mort de deux Casques bleus marocains en Centrafrique

A cette occasion, Antonio Guterres a chargé Omar Hilale de transmettre ses condoléances au roi Mohammed VI, lui exprimant la sincère gratitude des Nations unies pour le soutien continu du royaume aux opérations de maintien de la paix.

Guterres a également chargé Hilale de transmettre ses condoléances aux familles des défunts, qui ont péri en défendant les principes et les valeurs universelles de paix et de stabilité sous l’étendard onusien. Il s’agit du lieutenant Mohamed Zerrik et du sergent Rachid Marchich, qui ont servi au sein du contingent des Forces armées royales (FAR) déployé auprès de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA).

Dans un message de circonstance, Hilale a salué la mémoire des Casques bleus honorables qui “ont fait le sacrifice ultime pour la défense de la plus noble de toutes les causes, la paix”.

Tout en exprimant, au nom du Royaume du Maroc, “ses sincères condoléances aux familles endeuillées de nos braves frères et à notre grande famille des forces de maintien de la paix des Nations unies”, l’ambassadeur a fait part de ses sentiments de solidarité et de compassion aux membres de ces familles.

La mémoire de ces soldats vaillants, “fiers de servir les intérêts suprêmes de l’humanité avec passion, un grand sens des responsabilités et des valeurs de haut devoir, vivra à jamais”, a-t-il ajouté.

Pour rappel, le Maroc déploie actuellement plus de 1700 militaires et policiers dans les opérations de l’ONU en République centrafricaine, en République démocratique du Congo, au Soudan et au Soudan du Sud.

(avec MAP)