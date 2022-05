Économie bleue : la Banque mondiale débloque un prêt de 350 millions de dollars au gouvernement marocain

Financement du Nouveau modèle de développement (NMD) : en cours. La Banque mondiale vient d’approuver un prêt de près de 3,5 milliards de dirhams, au gouvernement, pour soutenir le programme d’économie bleue envisagé par le NMD.

“Ce prêt vise à stimuler la création d’emplois et la croissance économique, ainsi qu’à améliorer la durabilité, la résilience des ressources naturelles et la sécurité alimentaire, un défi dont l’importance s’est accrue avec les répercussions de la guerre en Ukraine”, peut-on lire dans un communiqué de la Banque mondiale.

Deux volets

Ce programme, aussi inscrit dans le programme gouvernemental, repose sur deux volets interdépendants. Le premier porte sur l’établissement de cadres institutionnels visant à renforcer la coordination verticale et horizontale. Il s’attachera également à instaurer un nouveau modèle de fonctionnement collaboratif au sein des secteurs et des régions et à optimiser la planification budgétaire, précise la Banque.

Le second volet s’articule autour de l’investissement dans le tourisme durable, l’aquaculture, la formation professionnelle dédiée à la gestion de l’économie bleue, la protection et la gestion des services écosystémiques et l’amélioration de la résilience climatique dans des zones ciblées, ajoute-t-on.

Côté sécurité alimentaire, le programme soutiendra la création d’exploitations aquacoles et la préservation des ressources marines dans des aires protégées.

Selon le directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Maghreb, Jesko Hentschel, les zones côtières représentent plus de la moitié du PIB et des emplois du royaume.