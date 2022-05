Daniel Conesa Mínguez : “S’il n’y a pas de réciprocité pour faire passer un yaourt au Maroc, alors même une tomate ne devrait pas entrer à Melilia”

Le député du Parti populaire (PP) de Melilia et deuxième vice-président de l’assemblée de la ville, Daniel Conesa Mínguez, a exigé le 23 mai un “accord de réciprocité” entre l’Espagne et le Maroc pour régulariser le passage des marchandises à caractère personnel aux frontières de Sebta et Melilia.

Par Rania Jaouhar