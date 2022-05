Sebta : “aucune indulgence” pour la contrebande et le passage de marchandises

Le directeur des douanes de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Abdel Hakim Zahaf, a assuré que la contrebande et l’entrée de marchandises par le poste frontalier de Tarajal, qui relie Sebta et le Maroc, ne referaient plus surface et que le point de passage ne serait désormais destiné qu’à l’entrée et à la circulation des personnes et des véhicules.

Ces déclarations, relayées par le quotidien local El Faro de Ceuta, ont été faites lors d’une réunion organisée à Tanger par la Chambre de commerce espagnole et le Club des opérateurs économiques agréés du Maroc (Club OEA). Zahaf a profité de cette occasion pour souligner que la frontière avec Sebta n’avait “jamais été un passage pour des opérations commerciales”.

Le directeur des douanes a par ailleurs affirmé que l’administration douanière marocaine avait “pris toutes les mesures pour ne pas revenir à ce qu’était ce passage”, précisant qu’“il n’y aura(it) aucune indulgence avec le passage de marchandises à caractère commercial à tous les niveaux, que ce soit au niveau personnel ou commercial”.

Fermés depuis mars 2020 en raison de la pandémie et la crise diplomatique entre l’Espagne et le Maroc, les postes frontaliers et des douanes de Sebta et Melilia ont rouvert le mardi 17 mai à minuit suite à un accord entre les deux pays.