[Reportage] Réouverture de Bab Sebta : un “ouf” de soulagement, mais pas pour tout le monde

La parenthèse n’a que trop duré. Lundi 16 mai, peu après 23 heures, le poste-frontière de Bab Sebta reprend du service après 27 longs mois de fermeture. Ce n’est qu’un début de retour à la normale. Pour le moment, la décision ne touche que les détenteurs de passeports et de visas de la zone Schengen, qu’ils soient Marocains ou étrangers. Le cercle des concernés se retrouve vite réduit. Les travailleurs transfrontaliers ne seront, eux, autorisés à accéder à l’enclave qu’à partir du 31 mai prochain. Sur place, les premiers sortants de Sebta affichent un grand sourire, ne cachant pas leur joie devant les caméras de la presse marocaine et espagnole. Des youyous et des cris de joie fusent du passage piéton, le long du mur grillagé qui sépare théoriquement Sebta du reste du territoire marocain. “Nous partons juste rendre visite à la famille avant de regagner Sebta”, lance une septuagénaire avant de…

