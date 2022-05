Rabat : lancement d’un programme de formation sur la lutte contre le terrorisme

Cette première session de formation de dix semaines, encadrée par des experts internationaux, a pour objectif de renforcer les capacités spécialisées et techniques des participants en matière d’investigations et de lutte contre le terrorisme.

Vingt-quatre participants représentant des institutions du maintien de l’ordre de six pays africains (Bénin, Burkina Faso, Tchad, Mali, Nigéria et Sénégal) prendront part pendant trois semaines (du 23 mai au 10 juin 2022) au premier module de formation “niveau fondamental”.

Un pôle de formation

S’exprimant par visioconférence, le directeur adjoint du Bureau des Nations Unies de lutte contre le terrorisme (ONUCT), Mauro Miedico, a indiqué que ce Bureau, premier du genre en Afrique, ambitionnait de s’ériger en pôle de formation, de qualification et de développement des capacités en matière de lutte antiterroriste, et ce à travers des sessions de formation encadrées par des experts régionaux et internationaux.

Dès l’inauguration du siège du Bureau à Rabat, l’action a été focalisée sur l’élaboration d’un programme de formation pour le renforcement des capacités allant du niveau fondamental au niveau formateur, en passant par l’intermédiaire et l’avancé, a-t-il relevé, insistant sur l’importance d’intégrer ce genre de formations dans les instituts de formation des agents chargés de l’application de la loi.

L’organisation de ce genre de formations à Rabat témoigne de l’engagement concret du Maroc en faveur de la lutte contre le terrorisme et de la contribution au maintien de la paix et de la sécurité internationales, a-t-il dit.

De son côté, le chef du Bureau Programme de l’ONUCT en Afrique, Carlos Monteiro Reis, s’est félicité du développement de ce programme, soulignant que plusieurs pays en bénéficieront pour renforcer leurs compétences en matière de lutte contre le terrorisme. Le responsable onusien a relevé l’importance d’accompagner les participants à cette formation afin de mettre en application les compétences acquises au service des programmes et politiques de lutte contre le terrorisme dans leurs pays.

Pour sa part, le directeur des questions globales au ministère des Affaires étrangères, Ismail Chekkori, a souligné que cette formation constituait un nouveau pas dans la lutte contre le terrorisme et l’instauration de la paix en Afrique, mettant l’accent sur les menaces terroristes qui guettent la stabilité et la sécurité du continent et l’importance de conjuguer les efforts pour y faire face.

Un certificat universitaire à la fin du cursus

Le Maroc continuera d’agir sur tous les plans de la lutte contre le terrorisme et ne ménagera aucun effort pour soutenir l’action du Bureau Programme des Nations unies pour la lutte contre le terrorisme et la formation en Afrique, a affirmé Chekkori.

Les candidats sélectionnés pour participer à cette formation doivent compléter quatre modules d’environ 400 heures afin d’obtenir un certificat universitaire à la fin du cursus.

Le Bureau Programme œuvrera à élaborer des programmes accrédités visant principalement le renforcement des capacités et le développement des compétences dans le domaine de la lutte antiterroriste, notamment en matière de sécurité, d’enquêtes et de poursuites, de gestion des prisons et des frontières, de désengagement, de réhabilitation et de réinsertion.

(avec MAP)