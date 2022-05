Nasser Bourita acte l’ouverture des travaux de la réunion ministérielle de la coalition anti-Daech

Organisée à l’invitation conjointe du ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, et du secrétaire d’État américain Antony Blinken, cette première réunion de la Coalition mondiale anti-Daech en Afrique constitue une nouvelle étape dans la poursuite de la coordination internationale dans la lutte contre Daech, avec un accent particulier sur le continent africain, ainsi que sur l’évolution de la menace terroriste au Moyen-Orient et dans d’autres régions.

“Le nombre sans précédent de pays africains et asiatiques participant à cette réunion, en tant qu’observateurs, est un facteur de force qui témoigne de l’évolution substantielle de l’orientation stratégique de la coalition”, a affirmé Nasser Bourita, des propos relayés sur le compte officiel du ministère des Affaires étrangères sur Twitter.

Selon le ministre, Daech a été le groupe terroriste le plus meurtrier du monde en 2021, avec l’Afrique comme cible principale, subissant 41 % de toutes les attaques de ce groupe. Au sein du continent, l’Afrique de l’Ouest et le Sahel sont les régions les plus touchées, avec plus de 1,4 million de personnes déplacées en raison des affrontements en cours.

Ce que coûte la lutte contre Daech

Le ministre est également revenu sur un chiffre assez inquiétant : une perte de 171 milliards de dollars. C’est ce qu’a coûté la lutte contre le terrorisme au continent africain au cours de la dernière décennie.

“Le séparatisme et le terrorisme sont très souvent les deux faces d’une même médaille” Nasser Bourita

Il a ensuite évoqué le lien entre séparatisme et terrorisme, qualifié de “tendance inquiétante qui se développe sans bénéficier d’une attention suffisante”, avant d’ajouter que “le séparatisme et le terrorisme sont très souvent les deux faces d’une même médaille. Ceux qui financent, abritent, soutiennent et militarisent le séparatisme, contribuent à répandre le terrorisme et à compromettre davantage la paix et la sécurité régionales.”

Enfin, Nasser Bourita a exprimé ses espoirs quant à cette réunion ministérielle : “Notre souhait est que la réunion de Marrakech inspire la coalition afin d’apporter un soutien concret qui réponde aux aspirations légitimes de nos partenaires africains, et honore le devoir de solidarité que l’Afrique mérite.”