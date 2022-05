Le Bangladesh va importer 40.000 tonnes d’engrais en provenance du Maroc

Selon la presse locale, le gouvernement bangladais a approuvé, le 18 mai, l’importation de 40.000 tonnes d’engrais DAP (di-ammonique phosphate) de l’OCP. Cet achat intervient suite au blocage des importations en provenance de Russie et de Biélorussie, engendré par la guerre russo-ukrainienne.

Lors d’un briefing virtuel, le secrétaire adjoint du Cabinet (organe décisionnel du gouvernement bangladais), Zillur Rahman Chowdhury, a déclaré que l’engrais coûterait 1775,5 dollars américains la tonne, soit 21 dollars de plus que le prix précédent du marché, fixé à 1156 dollars américains.

Sur le terrain actuellement, les disponibilités internationales d’engrais restent limitées, le conflit en Ukraine ayant affecté à la fois l’industrie alimentaire et le secteur des engrais. Résultat : les importateurs d’engrais doivent désormais composer avec l’absence d’exportations russes. Les engrais de l’OCP sont devenus ainsi très courtisés auprès de plusieurs pays comme le Japon ou encore le Brésil.

Pour rappel, le ministre brésilien de l’Agriculture, Marcos Montes, a visité le royaume début mai dans le but de demander plus d’engrais et garantir l’approvisionnement du Brésil en cette matière première.