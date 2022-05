OCP : hausse record du chiffre d’affaires au premier trimestre 2022

Cette performance a été portée par la hausse des prix de vente dans toutes les catégories de produits, qui a largement compensé la baisse des volumes de ventes explique l’acteur majeur de l’industrie des engrais dans un communiqué sur ses résultats au T1-2022.

Ce résultat record a été enregistré sur fond de la guerre en Ukraine et des sanctions occidentales contre la Russie, qui ont poussé plusieurs pays des clients de Moscou à s’orienter vers le royaume en vue d’assurer leur approvisionnement en engrais.

“Le conflit russo-ukrainien a intensifié la situation tendue en termes d’équilibre offre/demande sur le marché des phosphates et a entraîné une nouvelle hausse des prix, qui a également été soutenue par l’augmentation des coûts des matières premières, en particulier l’ammoniaque et le soufre”, souligne l’OCP.

La marge brute s’est établie, quant à elle, à 15,888 MMDH (1,68 milliard de dollars), contre 9,267 MMDH (1,03 milliards de dollars) un an plus tôt, la hausse des prix de vente ayant neutralisé l’impact de la hausse des coûts des intrants, principalement le soufre et l’ammoniaque, fait savoir le communiqué, notant que le taux de marge brute a atteint 63 % contre 65 % au premier trimestre 2021.

S’agissant des dépenses d’investissement, elles ont atteint 2,988 MMDH (315 millions de dollars) au premier trimestre 2022, comparé à 1,750 MMDH (196 millions de dollars) décaissés au cours de la même période 2021.

Par ailleurs, le communiqué indique que la performance affichée par OCP au premier trimestre de cette année “permet d’entrevoir une année de croissance significative et soutient les perspectives positives du groupe pour 2022”, relevant que la hausse des prix devrait se poursuivre sur l’année.

“OCP prévoit d’augmenter ses volumes de production d’environ 10 % en 2022 afin de répondre à la demande sur des marchés à forte croissance où le groupe continue de renforcer sa position de leader mondial. De plus, OCP continue d’investir dans des programmes environnementaux et sociaux afin de maintenir son impact positif sur la sécurité alimentaire mondiale”, conclut le communiqué.