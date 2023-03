Neo Motors, le constructeur automobile 100% marocain

Attirer un troisième constructeur automobile dans le royaume, telle est l’obsession de l’État marocain. La puissance transformatrice de mastodontes tels Renault et Stellantis sur le paysage industriel est telle que les officiels en redemandent.

Densification de l’écosystème de fournisseurs, formation de milliers de jeunes à des métiers qualifiants, montée en gamme des exportations, génération de milliards de dirhams en devises… les retombées sont inestimables pour un pays visant l’émergence.

Or, en dépit de toute l’énergie de Moulay Hafid Elalamy, ministre de l’Industrie pendant huit ans, ce troisième opérateur est demeuré élusif. Pourtant, moult projets ont été évoqués, à l’instar du Chinois BYD, qui était censé implanter une usine de bus électriques à Tanger. Mais tous ont fait chou blanc.

Ainsi, lorsqu’en décembre 2022, l’actuel ministre de l’Industrie, Ryad Mezzour, évoque, dans un entretien avec le site d’information saoudien Al Shark, le démarrage imminent d’un constructeur 100% marocain, l’espoir renaît.

L’annonce a provoqué une secousse sismique dans le milieu des affaires. “Ce premier investissement marocain dans l’automobile se fera avec une capacité de production d’environ 3000 voitures par an, à condition que ce nombre atteigne 20.000 après quatre ans de production”, avait déclaré le ministre de l’Industrie, tout en refusant de divulguer le nom de la marque.

Sa discrétion éveille la curiosité de l’écosystème automobile et des médias. Qu’une marque marocaine développe un produit “made in Morocco” dans un secteur aussi structurant que l’automobile est un événement d’envergure internationale.

Depuis cette sortie de Mezzour, lequel a repris le flambeau de MHE comme parangon du produit fabriqué localement, beaucoup s’interrogent : ce constructeur marocain existe-t-il vraiment ? Et si oui, qui en sont les actionnaires ? Quelles en sont les ambitions ?

En exclusivité, TelQuel répond à toutes ces questions et va bien au-delà. En préambule, d’abord une première réponse : oui, le constructeur est bien réel et il s’appelle Neo Motors. Nous en avons rencontré le PDG et cofondateur, voici son histoire… Lire la suite…