Nassim Belkhayat, portrait d'un “auto”- entrepreneur

Diplômé de l’université de Toulouse en 2008, ce juriste en droit des affaires et marchés de capitaux, spécialisé en droit des banques et marchés financiers, débute sa carrière auprès de grands cabinets d’avocats en droit des affaires à Paris, puis lance son entreprise dans la gestion de patrimoine et dans les énergies renouvelables. À son retour au Maroc en 2011, il crée sa première entreprise dans les énergies renouvelables pour représenter un leader mondial dans le photovoltaïque, puis dans l’éclairage en LED.

Cet article est réservé aux abonnés.

Déjà abonné ? Déjà abonné ? Se connecter Soutenez un média indépendant et exigeant Accédez à tous les contenus de TelQuel en illimité

Lisez le magazine en numérique avant sa sortie en kiosque

Accédez à plus de 900 numéros de TelQuel numérisés S’abonner

Il démarre ensuite plusieurs projets dans les télécoms, le mobile payment et la smart city. “Si ces projets n’ont pas abouti, ils m’ont permis de forger ma formation en termes de gestion de projets de grande envergure”, admet-il. Dans la foulée, il s’engage…