Farid Bensaïd : “Le Maroc doit viser l’excellence, et la musique doit en être l’ambassadrice”

V ous avez signé en octobre dernier un partenariat avec l’Académie du Royaume du Maroc. Quelle importance revêt cette alliance à vos yeux ?

Nous avons en effet signé un partenariat sur plusieurs volets, ce qui nous permet de prendre un virage dans l’histoire de notre concours. En effet, la confiance que nous accorde l’Académie du Royaume du Maroc en soutenant cette édition nous offre la possibilité de monter d’un cran le niveau qualitatif de cet événement.

C’est à la fois un honneur et une responsabilité : le Maroc doit viser l’excellence, et la musique doit en être l’ambassadrice. Nous sommes particulièrement fiers d’apporter notre contribution en positionnant notre pays dans “la cour des grands” des concours internationaux de piano.

Depuis sa création en 2001, plus de 120 jeunes pianistes des quatre coins du monde ont participé à ce concours. Ce caractère international s’inscrit dans la vocation de l’OPM. Comment se traduit cette politique de rayonnement culturel du Maroc concrètement ?

La musique classique est universelle et l’un des objectifs de la Fondation Ténor pour la Culture est de faire rayonner le Maroc sur la scène culturelle internationale. Pour cela, un travail de fond a été mené pour rayonner depuis l’Afrique et montrer que nous pouvons aussi avoir l’exigence demandée par la musique classique.

Ce travail de plus de 25 ans nous a menés, notamment, à la Philharmonie de Paris en juin dernier, à Orléans quelques semaines plus tôt, ou à l’église Saint-Germain-des-Prés en mars 2017.

Le point d’orgue de cette mission fut sans aucun doute la visite du Pape François en mars 2019, au cours de laquelle nous avons joué une œuvre arrangée par l’OPM, devant Sa Majesté le Roi Mohammed VI et son invité de marque. Ce moment musical a été suivi par plusieurs centaines de millions de personnes dans le monde, montrant l’image d’un Maroc moderne et tolérant, ouvert sur le monde.

Les billets pour assister à toutes les épreuves du concours sont gratuits. Au-delà de la gratuité, comment démocratiser davantage l’accès à la culture ?

Grâce au soutien de l’Académie du Royaume, l’ensemble des épreuves du concours sont cette année totalement gratuites, pour mobiliser le pays autour de cette compétition, comme peut l’être la Belgique qui vit au rythme du Concours Reine Elisabeth chaque année au mois de mai.

Plus généralement, l’OPM et la Fondation Ténor pour la Culture, porteuse de ce projet, mettent en place de manière régulière des actions de démocratisation de la musique classique.

“À ce jour, près de 200 enfants sont passés par l’École Mazaya (une formation qui combine éducation scolaire et cursus musical professionnel, ndlr). C’est l’un des projets dont je suis le plus fier” Farid Bensaïd

Cela passe par les concerts lors de la Fête de la musique, que nous voulons ouverts à tous et donc gratuits, mais aussi par les concerts scolaires organisés régulièrement tout au long de la saison, ou encore les conférences de préparation à l’écoute que nous proposons à nos spectateurs. En janvier dernier, nous avons invité les spectateurs à investir la scène avant le concert pour écouter une conférence animée par Dina Bensaïd, qui a livré des clés d’écoute.

Il me semble primordial de garder à l’esprit que la culture peut être un formidable levier de développement et de croissance. Nous l’identifions même comme un ascenseur social, avec le programme INDH Mazaya que nous avons lancé en 2012 et qui vise à offrir une formation professionnelle à de jeunes enfants issus de milieux défavorisés et qui ont abandonné l’école. À ce jour, près de 200 enfants sont passés par l’École Mazaya (une formation qui combine éducation scolaire et cursus musical professionnel, ndlr). C’est l’un des projets dont je suis le plus fier.