Concours de l'Orchestre philharmonique du Maroc : un tremplin international pour les virtuoses du piano

Propulseur de talents, ce concours a pour vocation d’accompagner les premiers pas de musiciens désireux d’entamer une carrière internationale. Cette quête de professionnalisation est doublée d’une volonté de proposer aux mélomanes une compétition qui s’affranchit des frontières et réunit des candidats de tous les horizons. Au terme d’une présélection qui a réuni près de 100 musiciens, six candidats se sont distingués et se disputeront les deux demi-finales les 14 et 15 mars au Théâtre Mohammed VI de Casablanca, suivies de la finale qui aura lieu le 17 mars au Théâtre Mohammed V de Rabat, sans oublier le concert des lauréats, de retour dans la capitale économique, le 18 mars. Organisée sous l’égide de l’Académie du Royaume du Maroc, la 19e édition du concours est consacrée au piano, instrument exigeant qui nécessite une grande dextérité et une…

Cet article est réservé aux abonnés.

Déjà abonné ? Déjà abonné ? Se connecter Soutenez un média indépendant et exigeant Accédez à tous les contenus de TelQuel en illimité

Lisez le magazine en numérique avant sa sortie en kiosque

Accédez à plus de 900 numéros de TelQuel numérisés S’abonner