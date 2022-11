Le Qatar, miroir du déclin occidental

Quoi qu’en disent les commentateurs, un match nul contre les Croates, vice-champions du monde en 2018, est ce qu’on appelle une solide entrée en matière pour nos Lions de l’Atlas. Pendant un mois entier donc, tous les yeux seront rivés sur ce Mondial qatari. Celui de toutes les démesures. Avec des dépenses d’organisation dépassant les 200 milliards d’euros (deux fois le PIB du Maroc), l’émirat gazier a fait fort. Une logistique au cordeau, des stades climatisés équipés du nec plus ultra des installations, le Qatar réussit là une excellente opération en termes de soft power. Surdoué en diplomatie sportive, ce petit pays de 2,5 millions d’habitants, dont à peine 300.000 sont qatariens d’origine, a astucieusement utilisé sa manne gazière pour asseoir un rayonnement multifacettes à l’échelle planétaire. Rachat du PSG, politique d’influence à travers la chaîne d’infos Al Jazeera, positionnement sur les niches éducatives et culturelles à travers la Qatar Foundation, le minuscule émirat d’à peine 11 500 km2 (64 fois moins grand que le Maroc) nourrit sa “marque pays” par le truchement des sur-puissants leviers sportif et culturel….

