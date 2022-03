UnLivrePourAider : témoignages de contributeurs

En moins d’un mois, vous avez permis de réunir dix fois plus de livres que les quelque 200 titres détruits par des inconnus, qui avaient incendié la bibliothèque de ce lycée de Talsint, dans la région de l’Oriental. Le professeur de philosophie Redouane Bouimtghane l’avait constituée au fil des ans dans le but d’aider les élèves à renforcer leur niveau de savoir et d’instruction, avant de voir ses efforts partir en fumée en décembre dernier.

Merci aux 2254 contributeurs

Nous avons regroupé les témoignages des contributeurs à #UnLivrePourAider que nous publions ici :

“Je vous remercie pour le suivi et le lead de cette opération noble au service de la culture et de l’éducation des jeunes !”

Nour El Houda Knouzi

“Je vous souhaite beaucoup de réussite et que TelQuel se joigne encore plus aux malheurs de ce peuple.”

Radia Naimi

“Là où l’on brûle des livres, on finit par brûler des hommes” (Heinrich Heine). “Un livre est une version du monde. Si vous ne l’aimez pas, ignorez-la ou proposez votre propre version en retour” (Salman Rushdie). “Les livres que le monde juge immoraux sont ceux qui lui tendent le miroir de son ignominie” (Oscar wilde) “Il y a de pires crimes que brûler des livres. L’un d’entre eux est de ne pas les lire” (Joseph Brodsky).

Rachida Mokhtari

“Je vous remercie vivement pour cette belle initiative.”

Yasmina Serghini

“Je salue votre initiative de reconstituer cette bibliothèque et j’invite les gens à y participer, car c’est une noble cause.”

D.F.

“J’ai tout de suite été interpellée par la campagne de TelQuel #UnLivrePourAider pour reconstituer la bibliothèque du Lycée Al Khawarizmi à Talsint. Brûler des livres est une pratique de temps obscurs de l’histoire, c’est inconcevable et inacceptable. J’espère que ces nouveaux livres feront le bonheur des lecteurs de Talsint.”

D.B., militante associative et actrice culturelle (Casablanca).

“Ça m’a déchiré le cœur d’apprendre qu’on a brûlé des livres de philosophie, dans le pays d’Ibn Rushd… Il est de notre devoir de combattre l’obscurantisme, par tous les moyens. Nous n’avons pas le droit d’être indifférents.”

R.E.

“Je remercie tous ceux qui ont participé à l’organisation de cette opération et j’espère que les dons seront suffisants pour restaurer la bibliothèque.”

Y.K.

“How far that little candle throws his beams! So shines a good deed in a weary world” (William Shakespeare). I love this quote from his famous play The Merchant Of Venice. I think it is important that we do adopt the culture of giving as a principle of civilisation rather than to please God. We must have a conscience that is based on humanity, compassion and want to support who are less fortunate than us in our society. There is no greater deed, than that of sharing knowledge.”

Souad Talsi, MBE

“Plaisir d’offrir, plaisir de lire. Vive les livres.”

Ali Aqallal

“Bonne initiative à généraliser pour d’autres établissements du royaume.”

A.L.

“L’opération est géniale, merci à celui qui a eu cette idée pour aider ces enfants. Un grand merci à TelQuel aussi.”

MEA

“Je suis ravie de participer à l’opération que TelQuel a initiée au profit du lycée Al Khawarizmi à Talsint suite à l’acte de vandalisme qu’a subi sa bibliothèque, privant ainsi ses élèves d’un lieu d’apprentissage, de culture et d’épanouissement.

Je félicite l’équipe de TelQuel qui est à l’origine de cette belle initiative et je suis confiante dans la générosité des Marocaines et Marocains pour la reconstitution d’un fonds documentaire plus fourni, diversifié, de meilleure qualité et répondant aux besoins des élèves du lycée. Merci donc à TelQuel et à tous les participants à cette opération de solidarité et excellente année scolaire pour les élèves qui disposeront, je l’espère, du plus bel outil pour se former, se construire, grandir et réussir.”

H.S.

“L’opération #UnLivrePourAider est à étendre à tous les recoins isolés. Peut-être dans le but, plus large, de les étoffer ! Merci et bonne continuation.”

Abdellaoui Hamdoune