Transparency : mise à jour de l’indice de perception de la corruption 2021, le Maroc perd 7 places

Lors d’une conférence de presse tenue le mardi 25 janvier, Transparency Maroc a présenté son évaluation de la nouvelle mise à jour de l’indice de perception de la corruption 2021 (IPC), publiée par Transparency International. L’ONG s’inquiète du “caractère endémique de la corruption au Maroc”.

“Le Maroc connaît un niveau endémique de corruption et ce n’est pas nouveau” Transparency

Les indicateurs attestent que le Maroc a obtenu un score de 39 sur 100, occupant ainsi la 87e place dans le classement par rapport à 2019. Selon Transparency Maroc, ce score réaffirme la stagnation de la situation de la lutte contre la corruption dans le pays. “Le Maroc connaît un niveau endémique de corruption et ce n’est pas nouveau”, a déclaré Azeddine Akesbi, membre du bureau de Transparency Maroc, lors de la conférence de presse.

Le score de l’IPC au Maroc n’a pas dépassé une moyenne de 39,1 ces neuf dernières années, variant entre 36 (en 2016) et 43 (en 2018). En comparaison avec les pays arabes, le royaume est classé neuvième, alors que les Émirats arabes unis sont classés premiers (24e au niveau mondial), suivis par le Qatar, l’Arabie Saoudite et Oman. Ces pays ont obtenu des scores de 69, 63,53 et 52 respectivement.

À l’échelle internationale, le Danemark, la Finlande et la Nouvelle-Zélande sont en tête du classement avec un score de 88 pour les trois pays.

Risque de corruption dans la défense trop élevé

La présentation de Transparency Maroc indique que le Maroc est dans la zone rouge correspondant au groupe le plus critique de risque de corruption dans le secteur de la défense. Le score global du Maroc est de 10 sur 100, alors qu’il a enregistré un score de 8 quant à la transparence de la défense.

L’ONG a également souligné que le Parlement marocain ne débattait et n’examinait pas la politique de défense. Ainsi, le Maroc fait partie des 22 % de pays qui sont dans la catégorie de transparence limitée à absente.

Au niveau mondial, Transparency note que les dépenses sont rarement articulées ou justifiées par la stratégie militaire adoptée dans ce domaine, ajoutant que pour 64 % des pays, la connexion entre la stratégie de défense nationale et l’approvisionnement (achats) est très faible.

Liberté de la presse : situation préoccupante

“Le Maroc souffre d’une justice instrumentalisée mise en place pour réduire les journalistes critiques au silence” Transparency

L’ONG a alerté sur la situation de la liberté de la presse au Maroc, préoccupante depuis longtemps. Occupant la 136e place au classement de Reporters sans frontières (RSF), le royaume fait partie des pays où l’exercice du journalisme est “gravement entravé”, fait savoir Transparency.

Et de conclure sur le fait que “le Maroc souffre d’une justice instrumentalisée mise en place pour réduire les journalistes critiques au silence”, soulignant que les libertés de la presse et les droits de l’Homme ont été davantage malmenés en temps de pandémie.