Débat: lutte anticorruption, quelle place pour la société civile?

Une réunion s’est tenue, le 15 mars au parlement, pour le vote et l’adoption du projet de loi renforçant les attributions de l’Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption (INPPLC). Si ce nouveau texte permet aux enquêteurs de l’Instance de mener des investigations auprès des établissements privés et des personnes physiques, il est dénoncé par une partie de la société civile, qui estime que son rôle est ignoré. Débat entre Bachir Rachdi, président de l’INPPLC, et Azeddine Akesbi, membre du conseil national de Transparency Maroc.

Par Mohamed Berrada