Corruption : “Les femmes se heurtent souvent à des demandes de contreparties de nature sexuelle”

T elQuel : Quel est l’objectif de ce projet ?

Les efforts de lutte contre la corruption ne tiennent généralement pas compte de l’impact spécifique que la corruption a sur les femmes qui se heurtent souvent à des demandes de contreparties de diverses natures, notamment de nature sexuelle. On observe une ignorance de leurs droits, la peur de la stigmatisation et des représailles, la protection inadéquate des dénonciateurs et l’absence de mécanismes de déclaration sûrs qui prennent en compte les diverses formes spécifiques de corruption dont les femmes sont victimes.

“Il y a corruption sexuelle lorsqu’un droit ou un document en principe gratuit est conditionné par l’octroi d’une faveur sexuelle”

…

Pour toutes ces considérations, Transparency Maroc a développé ce projet en partenariat avec l’Association internationale des femmes juges Transparency International et l’Union des femmes juges du Maroc pour promouvoir au Maroc un discours anti-corruption prenant en compte le genre, avec les objectifs suivants :