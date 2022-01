LES DOMAINES AGRICOLES poursuivent leur opération de collecte de verre

Les Domaines Agricoles, qui ont lancé en 2013 une opération environnementale et solidaire à travers la collecte de leurs emballages en verre usagés, invitent aujourd’hui leurs clients à renforcer ce geste éco-responsable. Les retombées financières de cette opération seront doublées par l’entreprise à l’instar des années précédentes, pour soutenir les enfants en zones rurales.

« Un verre recyclé, est un verre plein de promesses » que chaque citoyen peut tenir pour le respect de l’environnement et le soutien des plus démunis.

Les Domaines Agricoles tiennent cette promesse depuis des années, car en plus d’avoir fait du verre, matière première recyclable à l’infini, un des composants phares de leurs emballages, ils ont mis en place dans leurs différentes boutiques un dispositif de récupération de ces emballages et ce, dès 2013.

Aujourd’hui Les Domaines Agricoles invitent leurs clients à renforcer leur participation à cette opération en déposant les emballages en verre des produits « Les Domaines Agricoles », mais également tout verre usagé sans couvercles, dans leurs boutiques de Rabat, Casablanca et Marrakech.

Par ailleurs, les Domaines Agricoles ont mis en place un dispositif logistique dédié, permettant une collecte efficiente et en toute sécurité et ce, au niveau de tout le réseau de Boutiques.

Il est à noter que les Domaines Agricoles, ont adopté depuis longtemps une gouvernance écoresponsable intégrée à l’ensemble de leur chaine de valeurs, confirmant ainsi leur engagement environnemental et solidaire notamment à travers des actions RSE d’envergure.

La dernière en date est le programme de reboisement « 1 collaborateur = 1 arbre » lancé à l’occasion la Journée mondiale de l’environnement de 2021.

En plus de ces deux opérations phares, les Domaines Agricoles ont entrepris de nombreuses actions structurantes qui confirment, année après année, leur engagement écoresponsable, dont :

– La valorisation des déchets organiques par le compostage ;

– L’efficacité énergétique via l’optimisation de la consommation énergétique au niveau des sites LDA ;

– L’agriculture et l’élevage raisonnés par la diminution de l’utilisation des intrants chimiques et en privilégiant la santé et la sécurité des consommateurs ;

– Le reboisement des zones incultes LDA ;

– La lutte biologique grâce à l’utilisation d’auxiliaires (insectes amis) ;

– La gestion des déchets solides par le tri, la collecte et leur valorisation ;

– L’Engagement social et Sociétal au niveau des zones d’implantation LDA ;

– La gestion optimisée de la ressource eau ;

– La pratique d’une agriculture sans glyphosate et d’élevages sans soja.

L’Hashtag #LesDomainesEngagés, lancé cette année à l’occasion du programme de reboisement, est également celui de tous les citoyens. Les Domaines Agricoles désirent ainsi encourager un comportement « éco-socio-responsable », pour la préservation de l’environnement et le soutien des plus démunis.