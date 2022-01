MeTooUniv : conseil de discipline

Ce n’est plus un bruit qui court. C’est une onde de choc à l’échelle nationale. Depuis fin décembre, les témoignages d’étudiantes relatant des faits de harcèlement sexuel se succèdent et se ressemblent. Sur les ondes radio, sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les colonnes de ce magazine.

“Dans un pays où la hogra est systémique, difficile de dénoncer un supérieur” Yassine Majdi

Mais des interrogations subsistent. Pourquoi a-t-il fallu attendre aussi longtemps pour que la honte commence à changer de camp ? De prime abord, la réponse est évidente. Les présumées victimes et/ou plaignantes ont d’abord craint pour leur avenir. Dans un pays où la hogra est systémique, difficile de dénoncer un supérieur ou un homme détenant une once de pouvoir. Dans le cas de certaines de ces (ex) étudiantes, le professeur détenait entre ses mains les clés de leur avenir proche et lointain. Nos journalistes ont elles-mêmes été menacées de poursuites durant l’élaboration du dossier que vous pouvez lire cette semaine.