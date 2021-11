TelQuel a 20 ans ! Du mag à telquel-online.com... et aux podcasts et vidéos

En l’espace de deux décennies TelQuel a marqué son époque par son style, son audace, sa fougue et son engagement en faveur d’un Maroc plus démocratique et plus progressiste. Soufflant ses 20 bougies dans un contexte de fragilisation extrême de la presse écrite, l’hebdo mesure le chemin parcouru et se mobilise pour consolider sa longévité. Objectif : innover pour durer. Au moins 20 ans de plus !

Par La Rédaction