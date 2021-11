Landry Benoit : “Plus que jamais, l’audiovisuel constitue un relais de croissance pérenne”

T elQuel s’est diversifié en se lançant dernièrement dans les podcasts, vidéos et lives. Pensez-vous que l’audiovisuel soit un relais de croissance pérenne pour les médias en ligne ?

“D’autres rendez-vous arrivent prochainement : une émission de cuisine, une émission immobilière… La formule: de l’émotion à côté de l’information” Landry Benoit

Bien sûr. La consommation des médias évolue. La presse électronique et les réseaux sociaux occupent une part de plus en plus importante de cette consommation. Tout cela tient en un mot : smartphone. Nous y passons de plus en plus de temps. Il est donc logique de s’adapter et de créer des contenus adaptés.

A cet égard, nous avons lancé des vidéos courtes (5 minutes) et au format vertical pour plus d’immersion à travers votre téléphone. C’est le cas de “L’Interrogatoire”. D’autres rendez-vous arrivent prochainement : une émission de cuisine, une émission immobilière… La formule : de l’émotion à côté de l’information. Des premiers budgets ont été débloqués pour ces émissions. Aussi, les premières publicités pour nos podcasts audio arrivent. Plus que jamais, l’audiovisuel constitue un relais de croissance pérenne.

Le public est-il au rendez-vous ? Comment se comportent les audiences ?

Pour la partie vidéo, nos audiences progressent. Nous avons lancé nos premières capsules et émissions il y a à peine six mois. Depuis, les rendez-vous enchaînent de plus en plus de vues et d’interactions. C’est vraiment le plus important pour nous. L’engagement est un très bon signal. Surtout pour une audience francophone. Mais nous n’excluons pas la darija et la langue arabe dans nos contenus vidéo.

Côté podcasts, “Le Scan”, le podcast d’actualité, a célébré sa première année en octobre. Nous sommes fiers d’avoir lancé le premier podnews de la presse écrite au Maroc. Les audiences ont été multipliées par cinq en un an.

D’autres podcasts – comme “Qitab”, le podcast du livre – connaissent une audience de niche. Et nous souhaitons nous diversifier. Pour cela, nous lançons ce mois-ci un appel à candidatures pour tous ceux qui désirent faire du podcast ou diffuser leur podcast sur nos réseaux.

Comment estimez-vous le marché publicitaire dans l’audiovisuel en ligne? La marque TelQuel est-elle un argument convaincant auprès des annonceurs ?

TelQuel est synonyme d’indépendance et de qualité. C’est une marque qui a de belles valeurs et une histoire solide. C’est un avantage quand on démarche des annonceurs. Ils sont sûrs de s’engager auprès de contenus de qualité. De manière globale, le marché publicitaire reprend. Aussi, il cherche de plus en plus à se diversifier et c’est une bonne nouvelle. A TelQuel, nous faisons le pari de formats vidéo innovants. Une idée ou un concept est toujours plus marquant qu’un simple affichage.