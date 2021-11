Hausse des températures : les engagements des États ne changent pas la donne

Le rapport annuel de référence du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) publié juste avant la conférence climat de Glasgow mettait en garde contre un réchauffement “catastrophique” de +2,7 °C, ou de +2,2 °C en ajoutant les objectifs de neutralité carbone pour le milieu du siècle.

“Parvenir à ces objectifs de neutralité carbone reste incertain” Rapport du PNUE

Avec les engagements de 33 nouveaux pays pendant la COP et juste avant, dont le Brésil, l’Argentine, et surtout l’Inde qui a renforcé ses objectifs de réduction d’émissions pour 2030 et annoncé la neutralité carbone pour 2070, ces prévisions ne changent que de façon minime, selon les chiffres publiés mardi.

Les engagements actuels de 152 pays représentant 88 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre permettraient ainsi de réduire les émissions de 4,8 gigatonnes d’équivalent CO 2 supplémentaires d’ici 2030, contre 0,7 gt lors de la précédente estimation. L’amélioration est notamment liée aux nouveaux objectifs pour 2030 de l’Arabie saoudite et de la Chine, selon le PNUE.

En termes de trajectoire de température, le monde se dirigerait toujours vers 2,7 °C d’ici 2100, très loin des objectifs de l’accord de Paris de limiter le réchauffement bien en deçà de +2 °C, si possible à +1,5 °C par rapport à l’ère pré-industrielle.

En ajoutant les nouvelles promesses de neutralité carbone, la hausse de température pourrait être limitée à 2,1 °C, soit 0,1 °C de mieux que la précédente estimation.

Mais “étant donné le manque de transparence des promesses de neutralité carbone, l’absence de mécanisme pour en rendre compte et de système de vérification, et du fait que très peu des engagements pour 2030 mettent clairement les pays sur un chemin vers la neutralité carbone, parvenir à ces objectifs de neutralité carbone reste incertain”, a commenté le PNUE.