Saïd Mouline : “Il est primordial d’accompagner les entreprises dans le secteur de l’économie verte”

Q uelle est la principale mission de cette war room ?

La war room “Green economy”, lancée avec le ministère de l’Industrie, a pour objectif de promouvoir un écosystème performant dédié au développement de projets verts, innovants et créateurs d’emplois. Le ministère a déjà développé ce concept dans plusieurs secteurs avec d’excellents résultats. Cette nouvelle structure, qui regroupe l’AMEE et les principaux acteurs concernés, vise la mise en place d’un cadre attractif pour l’émergence d’une économie verte, tout en soutenant l’industrie marocaine afin de diminuer les importations et augmenter les exportations dans un processus de décarbonation. La war room propose une banque de projets liés aux énergies renouvelables, à l’efficacité énergétique, à la mobilité durable ou encore à l’économie circulaire et la…