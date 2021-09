Élections 2021 : Aziz, Saâd-Eddine, Nizar, Abdellatif et les autres…

On dit cette campagne électorale biaisée par un usage d’argent massif et illégal, on dit qu’elle est jouée d’avance. On dit que le passage par les urnes ne serait qu’une étape obligée dans un processus balisé par l’état profond qui place ses pions selon son bon vouloir et ses intérêts du moment… On dit beaucoup de choses. Comme de coutume, à l’approche d’un scrutin majeur (trois d’un coup en l’occurrence), les fantasmes pullulent, nourris à la fois par l’apolitisme et le complotisme, deux phénomènes dominants au Maroc. Mais au-delà des légendes urbaines, quelles sont les forces en présence? 4 grands partis sur 31 se disputeront les voix de 18 millions d’électeurs : le PJD, le RNI, l’Istiqlal et le PAM. Les quatre présentent des candidats dans l’ensemble des circonscriptions du royaume, les quatre croient en leur chance de remporter la bataille des législatives, et partant, diriger une majorité gouvernementale. Après dix ans au pouvoir, beaucoup estiment que l’heure est venue pour le PJD de passer la main. Sans être carbonisé, le parti de la lampe semble à bout de souffle. Ecarté…

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail