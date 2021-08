[Le Scan] JO 2020: le triomphe de Soufiane El Bakkali

Il a pris sa revanche. Après sa quatrième place à Rio, il y a cinq ans, Soufiane El Bakkali remporté l’or à Tokyo avec un chronomètre à 8:08.90. C’est la première fois depuis 1984 qu’un kenyan ne remporte pas l’or dans cette épreuve. Derrière le parcours du natif de Fès, un projet porté par un homme d’affaire et un entraîneur surdoué qui a su repérer un jeune homme de 13 ans. Quelle est l’histoire de Soufiane El Bakkali ? Quel projet sportif derrière cette performance ? Et quel premier bilan de ces JO 2020 ?

Dans Le Scan, le podcast d’actualité de TelQuel, Landry Benoit reçoit Nassim El Kerf, spécialiste en sport et Olivier Mangelinckx, ex secrétaire général du Fès Country Club. Il est aujourd’hui directeur des sports de la fondation Little Dreams, en lien avec le Fès Country Club.