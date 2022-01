[Pause_R] Grand et petits récits de l’identité

Pause_R, nouveau podcast de TelQuel, l’Agence universitaire de la francophonie et HEM est une pause intellectuelle bienvenue, à contrepied d’un monde hyperconnecté.

Dans ce quatrième épisode, Murtada Calamy reçoit deux chercheurs pour nous parler de la construction des identités collectives et individuelles.

Les invités de ce podcast : Florence Dupont, helléniste et latiniste, professeure émérite à l’université de Paris et docteure honoris causa de l’Université de Genève et Hassan Rachik, anthropologue, professeur à l’université Hassan II de Casablanca, et professeur invité à Princeton, à Brown, aux États-Unis, à l’École des hautes études en sciences sociales, à Paris, ainsi qu’à l’université Saint-Joseph de Beyrouth, parmi d’autres.

Pause_R, votre podcast mensuel pour mieux comprendre le monde qui nous entoure.