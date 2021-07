Tourisme au Maroc : “La pandémie a été plus forte que l’économie”

Des agences de voyage qui ne rouvriront jamais leurs portes, des autocars sur leur parking depuis des mois, des employés chez eux. C’est le constat dressé par Othman Cherif Alami, président du groupe Atlas Voyages et du CRT (Conseil régional du tourisme) de Casablanca-Settat. Pourtant, le Maroc est une des destinations les plus prisées d’Afrique du Nord : “On annonçait pour le 1er trimestre 2020 15 à 20% de visiteurs en plus. En 2019, beaucoup d’entreprises ont investi dans des rénovations conséquentes et des digitalisations”, se souvient le président d’Atlas Voyages. Dans le milieu du tourisme depuis plus de 40 ans, il a vu les crises défiler et a su affiner son management. Mais avec le Covid-19, c’est différent. Le milieu touristique a…

