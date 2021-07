Stateless, une série sur l’enfer des apatrides en Australie

Le premier épisode démarre à peine que le spectateur est désarçonné par les situations incompréhensibles qui défilent. Une jeune femme désemparée court dans un désert. Elle est fatiguée. Elle reprend difficilement son souffle.

Sur une chanson interprétée par Cate Blanchett, on voit la même femme, cette fois-ci habillée en tenue d’hôtesse de l’air. Cette femme est blanche et s’appelle Sofie. Elle sort d’un aéroport afin de rejoindre sa famille pour les vacances de Noël. Une autre scène montre Ameer, sa femme et ses deux enfants, entrant dans un vieil hôtel aux allures de taudis. Ils sont entassés avec une vingtaine de personnes. De nationalités afghane, kurde, irakienne ou encore sri-lankaise, ils attendent tous le passeur qui les emmènera, sur une barque, en Australie. Puis…