Couvre-feu instauré au niveau national de 20h à 6h durant le mois de ramadan

Le gouvernement a décidé d’instaurer un couvre-feu nocturne au niveau national durant tout le mois de ramadan, à l’exception de cas particuliers. Ainsi, tous les déplacements seront interdits entre 20 h et 6 h du matin durant le mois sacré.

Selon un communiqué, le gouvernement a en effet décidé, dès le premier jour du ramadan, d’instaurer les restrictions suivantes :

Interdiction des déplacements nocturnes dans tout le pays de 20 h à 6 h du matin, à l’exception de cas particuliers.

Maintien des différentes mesures de précaution annoncées précédemment.

La communiqué explique que cette décision intervient “suite aux recommandations du Comité scientifique et technique insistant sur la nécessité de poursuivre les mesures nécessaires pour limiter la propagation du coronavirus, notamment avec l’émergence de nouvelles souches dans notre pays, et dans le cadre du renforcement des mesures préventives prises pour préserver la santé des citoyennes et citoyens, et en tenant compte de la large mobilité habituelle au mois de ramadan”.

Le gouvernement a par ailleurs salué l’esprit de responsabilité et le fort engagement des citoyens à adhérer aux différentes mesures de précaution qui ont été prises depuis la déclaration de l’état d’urgence sanitaire dans le royaume. Il appelle chacun à poursuivre les efforts déployés et à veiller à ce que toutes les précautions nécessaires soient prises et à respecter les mesures établies, afin de consolider les acquis importants du Maroc face à cette pandémie.