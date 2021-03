Ramadan : le Maroc va-t-il serrer la vis sur le couvre-feu et les restrictions ?

Pour pousser le gouvernement à dissiper les doutes sur la levée des restrictions, certains professionnels brandissent la menace d’une grève nationale. Du côté des restaurateurs, le mécontentement est grandissant. Dans un communiqué publié en fin de semaine dernière, l’Association nationale des patrons de cafés et restaurants du Maroc (ANPCRM) a menacé d’enclencher un mouvement de grève nationale. “Nous tiendrons une réunion ce mercredi 17 mars avec les chefs des différentes sections pour déterminer la marche à suivre et son calendrier”, confirme à TelQuel Noureddine El Harrak, le président de l’ANPCRM. Au menu pour les cafés et restaurants : fermeture à 20 heures (sous peine d’amende), interdiction de diffuser les matchs de foot,…