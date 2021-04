Guerre des vaccins: le Maroc désarmé

L’histoire ne dit pas encore comment la décision a été accueillie à Rabat. Depuis le 18 mars, le gouvernement indien a décidé d’arrêter les expéditions à l’étranger de vaccins AstraZeneca produits localement par le Serum Institute of India. Une décision tombée comme un couperet et motivée par une nouvelle déferlante à laquelle est confronté le sous-continent. “La demande intérieure va primer”, affirmait à la BBC une source diplomatique indienne.

“Village en feu”

Alors forcément, côté marocain, mais aussi brésilien et saoudien, on a dû rire jaune devant cette information. Les trois pays ont chacun commandé entre 20 et 25 millions de doses, le Maroc en ayant déjà reçu 7 millions, contre 3 et 4 millions respectivement pour l’Arabie Saoudite et le Brésil. Preuve que si les narratifs ont voulu faire du vaccin un bien commun, il reste avant tout un bien qui…