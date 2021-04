Vaccination, le Maroc à bout de souffle

Après des semaines à piquer à tour de bras, le Maroc voit sa cadence de vaccination s’essouffler en raison de doses qui n’arrivent plus. À un moment délicat: le variant anglais a débarqué dans le royaume.

Le printemps démarre avec une piqûre de rappel. Dans un tweet posté le 27 mars, Saâd-Eddine El Othmani tire la sonnette d’alarme sanitaire: “Ces derniers jours ont vu une augmentation du nombre d’infections et le nombre de cas graves nécessitant une réanimation est passé à 72 au cours des dernières vingt-quatre heures”.

Le Chef du gouvernement a été relativement taiseux ces derniers mois sur la situation épidémique, à l’exception d’un oral mi-janvier devant les parlementaires pour rappeler que “la campagne de vaccination démarrera lorsque les doses arriveront” . Il monte aujourd’hui au créneau alors que les vaccins n’arrivent plus et que le contexte sanitaire devient de plus en plus incertain. Tout au sud d’abord, à Dakhla, qui jusque-là restait relativement épargnée par la pandémie. Le lundi 29 mars, après la détection de 49 cas au variant britannique, les autorités ont décidé…