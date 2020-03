Alexine Tinné : l'exploratrice du Sahara

Dans cette seconde moitié du XIXe siècle, le Sahara est considéré comme une zone hautement dangereuse, réservée aux plus courageux des explorateurs. Alexine Tinné, de son vrai prénom Alexandrine, sera la première Européenne à tenter de traverser ce vaste et mystérieux désert. Née en 1835 à La Haye dans l’une des plus riches familles de la noblesse hollandaise, l’intrépide jeune femme était pourtant destinée, comme tant d’autres femmes de son rang, à mener une vie bien plus tempérée. Bien qu’elle ait été éduquée à la maison, Alexine, fille du commerçant et diplomate Philip Fréderic Tinné et de la baronne Henriette Marie Louise van Capellen, accompagne ses parents à travers l’Europe et attrape très tôt le virus du voyage. Sa découverte de l’Egypte, véritable pont entre le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, semble lui avoir…